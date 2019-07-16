AB Komisyonu Başkanlığı’na ilk kez bir kadın seçildi

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu başkanlığına, eski Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen seçildi.

Oylamada, aranan 374 salt çoğunluğu kıl payı geçmeyi başaran Von der Leyen, 327’ye karşı 383 oyla barajı aşarak, başkanlık koltuğunun yanı sıra, AB’nin tarihinde “ilk kadın başkanı” unvanını da kazandı.

Mayıs ayı sonunda yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni Avrupa Parlamentosu, “Birliğin başbakanı” olarak da adlandırılan AB Komisyonu başkanını seçmek üzere toplandı. Seçimlerin hemen ardından toplanarak uzun tartışmaların ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaştığı aday Von der Leyen, genel kurulda, Avrupa milletvekillerini ikna etmek için seçilmesi durumunda uygulayacağı programı açıkladı.

AP içinde yeniden güçlenen Yeşiller Partisi’nin desteğini alabilmek için, programında çevre politikasına geniş yer veren Von der Leyen, ilk 100 gün içinde, radikal hedefler içeren “Green Deal/Yeşil Anlaşma” vaat etti. Bu çerçevede, Avrupa’yı “tümüyle karbon yakıtları bırakan ilk kıta” yapmayı hedeflediğini belirten Von der Leyen, 2050 yılında karbon yakıtların ortadan kaldırılacağını söyledi. Alman politikacı, 2030 yılına kadar da küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen politikaları uygulamaya sokacağını, ilk AB çevre yasasını çıkaracağını, Avrupa Yatırım Bankası’ndan çevre sorunlarının çözümü alanında yapılacak yatırımlara 1 trilyon Euro ayıran bir planı uygulamaya sokacağını vaat etti.

AP’nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi Grubu’nun (PPE) desteğini alan Ursula von der Leyen’e, liberallerin “Renew Europe” diye adlandırdığı yeni Liberal Grup da destek verdi. Ancak Sosyalist ve Sosyal Demokrat Grubu’nun desteğini de almayı hedefleyen Von der Leyen, Avrupa işsizlik ücreti, Avrupa asgari ücreti, eşitsizlik komisyonu kurulması ve göçmenleri kabul etmeye devam etmek için bir sistem oluşturulması gibi politikalara da yeşil ışık yaktı. AB içinde kazanan uluslararası şirketleri vergilendirme sözü de verdi. Bu açıklamaların ardından Sosyalist ve Sosyal Demokrat Grup, Alman politikacıyı destekleyeceğini duyurdu.

Programını, “kararsız oyları etkilemek ve Avrupa yanlılarının desteğini kazanmak” stratejisi üzerine oturtan Von der Leyen, Avrupa’yı iki yıldır sarsan Brexit tartışmaları konusunda da, yine Avrupa yanlılarını destekleyen bir açıklama yaparak, Brexit konusunda ek süre vermeye hazır olduğunu belirtti. Alman politikacının bu sözleri Brexit yanlısı İngiliz milletvekilleri tarafından yuhalandı.

Gün boyu yaşanan tartışmaların ardından akşam yerel saatle 18.00’de gizli oylamaya geçildi. Yeni milletvekillerinin tek tek sandığa oy atarak yaptığı gizli oylama sonunda Von der Leyen, 383 oyla Avrupa Komisyonu başkanlığına seçildi. AP, üye sayısıyla eşit sayıya sahip AB Komisyonu üyelerini de seçtikten sonra, son bir kez tüm Komisyon üyeliklerini onaylamak için oy kullanacak. Yeni Komisyon, Ekim ayı sonunda göreve başlayacak.

Halen başkanlık görevini yürüten Jean Claude Juncker’in 422 oyla seçildiğini hatırlatan uzmanlar, ilk yorumlarında, Von der Leyen’in kritik bir sayıyla seçilmesinin ileride çalışmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundular.

7 ÇOCUKLA PARLAK BİR KARİYER

Siyasete 43 yaşında atılan ve Almanya’nın ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013’ten bu yana yürütüyordu.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya’ya taşınan 61 yaşındaki Leyen, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP’deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.