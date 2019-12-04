Trump: Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Londra’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

30 dakika süren görüşmeyle ilgili İletişim Başkanı Altun, “Son derece verimli bir görüşme oldu” açıklamasını yaptı. Trump, “NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor” dedi.

Trump şöyle konuştu:

* Başarılı bir NATO toplantısıydı.

* Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor.

* İran’a yaptırımları Merkel’le konuşacağım.

* Ticaret duvarlarını AB yarattı, bunun hakkında konuşacağız, çözeceğimizi düşünüyorum.

* Çin’le müzakereler çok iyi gidiyor, neler olacağını göreceğiz. (Dün Çin’le ticaret anlaşmasının 2020 ABD başkanlık seçimlerini beklemesi gerekebileceğini söyledi.)

* AB ile sözkonusu olan, daha zor anlaşma.

* Kanada Başbakanı Justin Trudeau çok iyi birisi, ama ona (NATO bütçesine) yüzde 2’lik ödemeyi yapmamasının hesabını sordum, bundan mutlu gözükmedi, rahatsız oldu, fakat yüzde 2 ödemiyor ve ödemek zorunda, Kanada’nın parası var, yapacak bir şey yok.

* (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geç kalmasıyla Trump’ın kendisiyle basın toplantısını 40 dakikaya uzatmasına bağlayarak dalga geçtiğini gösteren video) Video sorulduğunda Trudeau ikiyüzlüce davrandı.

* Çin’in 5G altyapısının güvenlik tehlikesi oluşturduğuna dair düşüncem değişmedi. İtalya lideriyle bunu görüştüm. Hangi ülkeyle konuşsam Huawei ile devam etmeyeceğini söylüyor, ama her liderle tek tek konuşamam ki.

* NATO hiç olmadığı kadar güçlü.

* Almanya NATO’ya yapması gereken katkının biraz altında, Merkel’le bu konuyu görüşeceğiz.