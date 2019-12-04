Google kurucuları görevi bıraktı

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Google’da kurucular yönetimi bırakma kararı aldı. Larry Page ve Sergey Brin görevlerini Sundar Pichai’ye devretti.

ABD merkezli teknoloji devi Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlığı görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

İkili şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Page ve Brin Google’ı üniversitedeki yurt odalarında başlatmış ve 1998’de ABD’nin California eyaletinde Menlo Park’ta bir garajda kurmuştu.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Alphabet’in de CEO’su olarak ikilinin yerini alacak. Alphabet 2015’te Google ve sahibi olduğu şirketlerin yeniden yapılandırılması amacıyla kurulmuştu. Alphabet’ten yapılan açıklamada şirketin “daha temiz ve daha hesap verebilir” bir şekilde işleme hedefinde olduğu yer aldı.

İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler “artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti” dedi: “İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google’ın iki CEO ve başkana ihtiyacı artık yok.”

Page ve Brin şirkete tavsiye veren ve sevgilerini gösteren fakat günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai’den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını ifade etti.

Hindistan’da doğan 47 yaşındaki Pichai ülkesinde mühendislik okudu. ABD’de Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nde okuduktan sonra 2004’te Google’a katıldı. Yeni görevi hakkında kısa bir açıklama yapan Pichai çok heyecanlı olduğunu ifade ederken, “Kurucularımız, dünyaya katkı sağlayabilmemiz için bize çok büyük bir şans verdi. Onlar sayesinde zamansız bir görevimiz var” dedi.

1998’de internette bir arama motoru olarak kurulan Google, şu anda video platformu Youtube’dan insansız araç üreten Waymo’ya birçok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Google’ın Aralık 2019’daki piyasa değeri 894 milyar Amerikan Doları ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumunda.

Page ve Brin Google’ı üniversitedeki yurt odalarında başlatmış ve 1998’de ABD’nin California eyaletinde Menlo Park’ta bir garajda kurmuştu.

Son dönemde hakkında birçok soruşturma açılmış olan Google dünya genelinde birçok ülkede özellikle veri güvenliği ve kullanıcı verilerinin kullanımı hakkında soruşturuluyor. Avrupa Birliği (AB), Mart 2019’da Google’ı internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 1,49 milyar avro para cezasına çarptırmıştı.

AB, 2017 yılında da Google’ın internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar avroluk ceza kesmişti.Birlik, 2018 yılında da Google’ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı almıştı.

SERGEY BRİN KİMDİR?

1998’de Google’ı kuran iki kişiden biri olan Sergey Brin, New York ve California’da yaşıyor. Brin’in 3 çocuğu var. Forbes’a göre serveti 56.8 milyar dolar seviyesinde. Kurucularından biri olduğu Google ise 1 trilyon dolara yaklaşan değeriyle dünyanın en değerli birkaç şirketinden biri.

Brin 1973’te Sovyetler Birliği’nde dünyaya geldi. Babası astrofizikle ilgiliydi ve hükümetin planlama ajansında ekonomi alanında çalıştı. Brin 6 yaşındayken 1979’da ABD’ye göç ettiler ve Maryland’e yerleştiler. 17 yaşındayken babasının düzenlediği okul gezisiyle gençlen Rusya’yı ilk kez ziyaret etti. Maryland Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra Stanford’a geçerek bilgisayar mühendisliği üzerine doktorasını başladı. Kayakla ilgilenen, paraşütle atlamalar yapan Brin’in ilk çalışmaları, otomatik telif hakkı ihlali tespiti ve kişiselleştirilmiş film önerileri üzerine oldu.

Brin, Google’ı birlikte kurdukları Larry Page ile Stanford’da 1995’de tanıştı. İkili ilk adımda adı BackRub olan bir arama motoru üzerinde çalışmaya başladı. Google.com ismini Eylül 1997’de kayıt ettirdiler. Brin bir sene sonra Google’a odaklanmak için Stanford’dan ayrıldı.

LARRY PAGE KİMDİR?

Sergey Brin ile birlikte 1998’de Google’ı kuran Larry Page, 2001’de Eric Schmidt gelene kadar Google’ın CEO’luğunu üstlendi. 2011’de bu göreve geri geldi ve 2015’te Alphabet’in kuruluşuna giden yolu hazırlayanlardan biri oldu.

Aynen ortağı Brin gibi dünyanın en güçlü iş insanlarından biri olan Larry Page, 26 Mart 1973’te doğdu. 12 yaşında Nikola Tesla’nın hayat hikayesini okuduğunda, elektrik ve makine mühendisi olan mucit Tesla’nın zorluklarla dolu yaşamından çok etkilendi. Müzikle yakından ilgilendi ve uzun süre saksafon çaldı. Michigan Eyalet Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okudu. Okuldaki ilk günlerinden beri taşımacılığın ve ulaşımın geleceği üzerine çalıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra o da Brin gibi doktorası için Stanford Üniversitesi’ne kayıt oldu. İkili 1995’te tanıştıkları sonra hem yakın arkadaş oldu hem de ortak. Page’in Forbes tarafından açıklanan Aralık 2019’daki serveti 55.8 milyar dolar seviyesinde.

Page 2007’de araştırmacı bilim insanı Lucinda Southworth ile evlendi. İkili 600 davetlinin katıldığı ve Virgin Grup kurucusu Richard Branson’ın sağdıcı olduğu düğünleri için Karayipler’de özel bir ada kiraladı.

Sergey Brin de Larry Page de festivallere yakın ilgi duyuyor. Ortaklıklarının ilk yıllarından beri özellikle Burning Man festivaline katılıyorlar.