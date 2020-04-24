Trump: Tedbirlerin süresini uzatabiliriz

ABD Başkan Donald Trump, sosyal mesafe kurallarıyla ilgili tavsiye kararlarını yaz başına kadar uzatabileceğini açıkladı

Tedbirler yaz başına kadar uzatılabilir

Beyaz Saray’daki toplantıda dikkat çeken açıklamalardan biri de, güneş ışığının Corona virüsünü öldürmede güçlü bir etkisi olduğuyla ilgiliydi

Trump, Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü ile düzenlediği günlük basın toplantısında halka çağrı yaptı. Trump, Corona virüsüne karşı ivmeyi düşürmemek için herkesin sosyal mesafe kuralları ve gönüllü maske kullanımına uyması gerektiğini kaydetti.

Trump, 1 Mayıs’a kadar planlanan sosyal mesafe kurallarını gerekirse yaz mevsimi başına kadar uzatabileceklerini söyledi. En kötü sürecin yaz başında sona ermesini beklediğini belirten Trump, ‘’Güvende hissedene kadar bu kuralları uzatmayı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

Güneş ışığı virüsü öldürüyor mu?

Beyaz Saray’daki toplantıda dikkat çeken açıklamalardan biri de İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı William Bryan’dan geldi. Bryan, güneş ışığının Corona virüsüne karşı güçlü bir etkisi olduğunu söyledi.

William Bryan, Corona virüsü partiküllerinin ısı 25 santigrat derece ve üzerindeyken, güneş alan yüzeylerde sadece iki dakika canlı kaldığını kaydetti. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, morötesi (ultraviyole) ışınların yüksek ısıyla birlikte virüse karşı güçlü bir kombinasyon olduğuna dikkat çekti; ‘’Bugüne kadarki en çarpıcı gözlemimiz, virüsün hem yüzeylerde hem de havada ölmesinde güneş ışığının güçlü etkisi. Benzer bir etkiyi ısı ve nemde de gördük. İkisini ayrı ayrı ya da beraber arttırdığınızda virüsün yararına olmuyor. Virüsün yarı ömrü havalar ısındıkça ve morötesi ışınlar arttıkça kısalıyor’’ dedi. Yarı-ömür, virüs parçacıklarının çürümesi ve yüzde 50’sinin ölmesi için gereken süre anlamına geliyor.

Wiliam Bryan, ‘’Özet olarak bugüne kadar test ettiğimiz koşullarda, tükürükteki virüs damlacıkları kapalı ve kuru ortamda hayatta kalıyor. Doğrudan güneşe maruz kaldığında da hızla ölüyor’’ dedi. Bryan ayrıca, kimyasal ağartıcıların Corona virüsünü beş dakikada, izopropil alkolün de 30 saniyede yok ettiğini belirtti.

“Virüs doğrudan güneş ışığı almazsa sıcak havada da yaşayabiliyor”

Ancak Bryan, yaz mevsimi havasının virüsü öldüreceğini söylemenin sorumsuzca olacağını da vurguladı. İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı, virüsün doğrudan güneş ışığı almadığı durumda sıcak havalarda yaşamaya devam ettiğinin de altını çizdi.

Bu açıklamalardan sonra Donald Trump, Bryan’a morötesi ışınların ve dezenfektanların tedavi için insanlar üzerinde kullanılmasının yollarını bulmasını tavsiye etti. Trump, ‘’Bu ışığı vücuda sokabildiğinizi farz edin ya da dezenfektanların vücuda enjekte dilerek temizlik yapabildiğini. Bunu araştırmak ilginç olabilir’’ dedi.