Koronavirüs Brezilya’da hız kesmiyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 407 kişi hayatını kaybetti

Vaka sayısı 43 bin 492’ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 407 artışla 3 bin 313’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 735 artarak 49 bin 492’ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya’da gerçekleşmişti.