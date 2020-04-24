DünyaManşet

ABD ölüm oranında birinci sırada

24 Nisan 2020

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bini geçti

Ölüm sayısı 191 bin 74, vaka sayısı 2 milyon 726 oldu

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 74’e, vaka sayısı 2 milyon 726 bin 129’a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 49 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü. Bu ülkeyi 25 bin 549 can kaybı ile İtalya, 22 bin 157 ile İspanya, 21 bin 856 ile Fransa, 18 bin 738 ile İngiltere, 6 bin 490 ile Belçika, 5 bin 481 ile İran, 5 bin 404 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

Binden fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Hollanda (4 bin 177), Brezilya (3 bin 313), Türkiye (2 bin 491), Kanada (2 bin 143), İsveç (2 bin 21) ve İsviçre (1549)”

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 744 bin 366 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 777 bin 695 kişi bulunuyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of  LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan gezisi

 LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan gezisi

23 Nisan 2020
Photo of Testler haftaya başlıyor

Testler haftaya başlıyor

23 Nisan 2020
Photo of KTAMS: Emek düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar

KTAMS: Emek düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar

23 Nisan 2020
Photo of Hatay: Özersay sözünü tuttu

Hatay: Özersay sözünü tuttu

23 Nisan 2020
Photo of Güney’de açılma 4 aşamalı olacak

Güney’de açılma 4 aşamalı olacak

23 Nisan 2020
Photo of Hastanın mahremiyet hakkını çiğneyenler dikkat !

Hastanın mahremiyet hakkını çiğneyenler dikkat !

23 Nisan 2020
Photo of Sucuoğlu: Hesap açmak zorunlu değil

Sucuoğlu: Hesap açmak zorunlu değil

23 Nisan 2020
Photo of 2020’de kıtlık riskiyle karşı karşıya olan beş ülke

2020’de kıtlık riskiyle karşı karşıya olan beş ülke

23 Nisan 2020
Photo of Dört kardeş, babalarını telefonda şarkılar söyleyerek ölüme uğurladı

Dört kardeş, babalarını telefonda şarkılar söyleyerek ölüme uğurladı

23 Nisan 2020
Photo of Gürkut: Maskeye ulaşamıyorsak üretebiliriz

Gürkut: Maskeye ulaşamıyorsak üretebiliriz

23 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı