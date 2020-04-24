Petrol sıfır seviyesinin altına indiği dramatik haftada biraz toparlandı

Petrol fiyatları hafta başında eksi seviyeleri gördükten sonra yükselişini dördüncü güne taşıdı

Petrol fiyatları, tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indiği oldukça dramatik bir haftanın sonuna yaklaşırken, dikkatlerin koronavirüs tedbirleriden dolayı düşen talebe tepki olarak üretim kısıntılarına çevrilmesi ile birlikte kayıplarını geri almaya devam etti.

Haziran vadeli petrol kontratları New York’ta, Mayıs vadeli kontratın vadesinin dolmasına bir gün kala Pazartesi günü eksi 40.32 dolara kadar indikten sonra üst üste dört gün yükselerek varil başına 17 doların üzerine tırmandı. ABD’de işletmeciler üretimi yüzde 20 düşürebilecek adımlar olan eski kuyuları kapatmaya ve yeni sondaj işlemlerini durdurma halihazırda başlamışken, Kuveyt ve Cezayir, üretimi OPEC + anlaşmasının gerektirdiğinden daha erken kıstıklarını kaydettiler.

Piyasadaki yoğun petrol bolluğunun hızlı bir şekilde ortadan kalkmayacak olmasından dolayı, Batı Teksas petrolü (WTI) ve küresel gösterge Brent petrolü halen daha da düşme riski ile karşı karşıya. Arz dengesizliğinin ne kadar sert olduğunun bir işareti olarak, rafineriler benzin ve jet yakıtı koymak için boş tanker avına çıkarken ve Amerikan boru hattı işletmecilerinden biri daha fazla ham petrol depolayabilmek için kanallarında boşluk yaratmanın yollarını arıyor.

Talebin ne zaman toparlanabileceğine ilişkin halen açık bir işaretin olmaması ile birlikte, piyasa, sektörü önümüzdeki yıllar için yeniden şekillendirecek uzun süreli bir düşüşe hazırlanıyor. Dünya Bankası’na göre, petroldeki çöküşü tarihin en zayıf toparlanması izleyecek. Öte yandan, danışmanlık şirketi Rystad Energy, talep tahminlerini Mart ayının başından bu yana dördüncü kez aşağı yönde revize etti.

Denge fiyatı 15-20 Dolar

CMC Markets Asia Pacific baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, “Daha da küçülen işlem aralıkları dikkate alındığında, daha istikrarlı bir ortam ile karşı karşıyayız gibi görünüyor,” dedi ve “Üretim kısıntılarının başlaması çok yapıcı bir adım ve WTI için denge fiyatı kısa vadede varil başına 15 ila 20 dolar aralığında görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haziran vadeli WTI, Nymex piyasasında, yüzde 5.5 yükselerek Singapur saati ile 12:54’te varil başına 17:40 dolara tırmandı. Kontrat bu hafta yüzde 30 düştü. Aralık vadeli kontratların Haziran vadelilere primi, hafta başındaki seviyesi olan 15 dolardan 12 dolar civarına daraldı ve bu durum arz bolluğuna ilişkin endişelerin biraz azaldığını işaret ediyor.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Perşembe günü yüzde 4.7 değer kazandıktan sonra yüzde 4.7 yükselerek varil başına 22.33 dolara ulaştı. Kontrat bu hafta yüzde 20 düştü.