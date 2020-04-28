Dünya

Trump: Kim Jong-un’un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem

28 Nisan 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim’in sağlık durumuna ilişkin, “Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim’in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, “Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim’den bir haber alabiliriz” diye konuştu.

Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump, “ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk.” dedi.

KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim’in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan’da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim’in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim’in, 15 Nisan’da Kuzey Kore’nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung’un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.



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