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Çelik: Sesimi duysa oğlum belki uyanır

28 Nisan 2020

HAVADİS ÖZEL

Adana’dan KKTC’ye çalışmak için gelen inşaat işçisi Ali Çelik, dün sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çağrıda bulunarak, “Beni yoğun bakımdaki oğluma kavuşturun” dedi.

Havadis’e konuşan Ali Çelik, inşaat işçisi olduğunu ve 4 yıldır belirli aralıklarla Adana’dan KKTC’ye çalışmak için geldiğini anlattı. Ülkeye en son 2 ay önce giriş yaptığını kaydeden Ali Çelik, pandemi nedeni ile ülkesine dönemediğini kaydetti.

Çelik,  ailesinin Adana’da ikamet ettiğini ve 17 Nisan 2020 tarihinde 10 yaşındaki oğlu Bersan Deniz Çelik’in 3’üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandığını, küçük oğlunun o tarihten bugüne Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti.

Küçük oğlunun 18 Nisan’dan bugüne koma halinde olduğunu dile getiren acılı baba Ali Çelik, “Oğlum günlerdir komada, uyanmıyor. Ben burada mahsur kaldım. Belki yanında olsam, sesimi duysa uyanacak” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, “Devletimiz bana sahip çıksın, beni oğlumun yanına götürsün” çağrısında bulundu.

Çelik: Sesimi duysa oğlum belki uyanır

Adanalı Ali Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Oğlum Bersan Deniz Çelik 3.kattan düşmesi sonucu yoğun bakımda yatmaktadır. Kendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğum için yanına gidemiyorum. Belki yanında olsam sesimi duysa uyanacak. Buradan devletimize bana sahip çıkmasını istiyorum. Beni oğlumun yanına getirmelerini istiyorum. Burada mağdur oldum. Arkadaşlar herkesin yardımına ihtiyacım var. Bana ulaşmak isteyen büyüklerim, iletişim: 0533 876 75 29”



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