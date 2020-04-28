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Çin’de corona virüse karşı üçüncü potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı

28 Nisan 2020

Birinci aşama klinik denemeleri başarıyla sonuçlanan potansiyel aşının etkililiğini belirlemeyi amaçlayan ikinci aşama denemelere en kısa sürede geçileceği belirtiliyor.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’de üçüncü aşı adayının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

“Clinical Trials Arena” internet sitesinde yer alan habere göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü, Wuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Henan eyaletine bağlı Cıazuo şehrinde yapılan birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katıldı.

Aşının güvenliğinin sınandığı birinci aşama başarılı sonuç verirken aşı adayının etkililiğini belirlemeyi amaçlayan ikinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

Farklı virüs, bakteri ve patojen parçalarının birleşiminden oluşan aşı adayının klinik denemelerinin bir yıl içinde sonuçlanması umuluyor.

Klinik denemelerin başlaması, bir aşı adayının kısa sürede kullanılabilir hale geleceği anlamına gelmiyor. Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada az sayıdaki sağlıklı kişi üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada aşının etkinliği, deney ve kontrol gruplarına ayrılan 100’den fazla kişi üzerinde test edilirken üçüncü ve son aşamada aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Potansiyel aşının klinik denemelerine 14 Nisan’da onay verilmişti.

İki aşı adayının daha klinik denemeleri sürüyor

Ülkede iki aşı adayının daha klinik denemelerine devam ediliyor.

Çin Askeri Tıp Akademisi ve CanSino ilaç şirketinin ortak geliştirdiği, Kovid-19’un hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını barındıran bir “alt birim” aşının ikinci aşama klinik denemelerine 12 Nisan’da başlanmıştı.

Genetik mühendislik ürünü alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren “birim” aşıların aksine virüsün kendi kendini üretemeyen bir parçasını içeriyor. Virüsün zayıflatılmış canlı bir halini içeren “birim aşılara” göre daha güvenli olan alt birim aşılar, bağışıklık etkisi bakımından daha zayıf görülüyor.

Öte yandan, Çinli Sinovac biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu’na (SARS) yol açan koronavirüsü içeren bir aşı adayının klinik denemelerine de 14 Nisan’da onay verilmişti. Aşının hayvanlar üzerinde yapılan denemelerinde “deneklerde antikor üretimine bağlı olmayan iyileşme görüldüğü” bildirilmişti.



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