Transferin gözdesi Taner

4 TAKIM PEŞİNDE: Kaymaklı’nın sol kanat oyuncusu Taner, devre arasında başka takıma transfer olabilir. Sezon sonu serbest transfer hakkı bulunan Taner için Gençlik Gücü, Yenicami, Göçmenköy ve Gönyeli takımları ara transferde futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor

Futbolda bu hafta sonu oynanacak maçlarla 2019-2020 sezonu devre arasına girilecek. 28 Aralık Cumartesi günü ise Nicosia Group Kıbrıs Kupası 1.Tur maçları oynanacak ve takımlar ikinci devre hazırlıklarının planlarına geçecek.

Futbolda 2.transfer dönemi ise 1 Ocak-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Kiralık transfer dönemi ise 27 Ocak Pazartesi tamamlanacak ve takımlar bu tarihe kadar oyuncu transferlerini gerçekleştirebilecek. Süper Lig ve 1.Lig’de 25 Ocak 2020’de başlayacak sezonun ikinci devre maçları öncesinde takımlar transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Mayıs 2020’de sezon tamamlandıktan sonra serbest transfer hakkı kazanacak futbolculardan biri olan Küçük Kaymaklı’lı Taner Bingöllü transfer teklifleri başladı. Takımlar sezon sonunda bedelsiz takımdan ayrılacak Taner için, ara transferde Küçük Kaymaklı’ya uygun bir fiyat teklifi yaparak bu transferi gerçekleştirme düşüncesinde.

Kaymaklı’da takım kaptanlığını da yürüten sol kanat oyuncusu Taner’i, Gençlik Gücü, Yenicami, Göçmenköy ve Gönyeli’nin transfer etmek istediği öğrenildi.