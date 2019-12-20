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Hentbolda büyükler 2.devreyi tamamlıyor

20 Aralık 2019

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Liginde ikinci devrenin son maçları oynanıyor

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen hentbol büyükler liglerinde ikinci devre maçları tamamlanıyor. Bu sezon 3 devreden gerçekleşecek olan erkekler ve kadınlar süper lig mücadelelerinde 2.devre son maçları kadınlarda yarın, erkeklerde ise 25 Aralık Çarşamba tamamlanacak.

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde 2.devre son maçı öncesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kadınları 8 puanla zirvede yer alıyor. Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Ligi’nde ise zirvede Gençlik Gücü (GG) bulunuyor, puanı 14.

Kadınlar Süper Ligi’nde son oynanan maçta lider UKÜ, son sırada bulunan Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımını 41-26’lık farklı skorla mağlup ederken, Erkekler Süper Ligi’nde ise lider Gençlik Gücü son sıradaki Yükseliş erkeklerini 39-25 ile geçerek yoluna devam etti.

 

2.DEVRE SON MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

Kadınlar Süper Ligi

21 Aralık Cumartesi

Saat 17.00: YDÜ-UKÜ (RA 25)

Erkekler Süper Ligi

24 Aralık Salı

Saat 19.00: MGA-YDÜ (MGA Arena)

25 Aralık Çarşamba

Saat 18.30: GG-UKÜ (Atatürk S.S.)

 

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                          O            G            B             M           A             Y             P             Av.

1.G.G.                                  7             7             0             0             255         174         14           81

2.Y.D.Ü.                               7             4             0             3             209         191         8             18

3.U.K.Ü.                              7             4             0             3             194         184         8             10

4.M.G.A.                             7             2             0             5             183         235         4             -52

5.YÜKSELİŞ                         8             1             0             7             188         245         2             -57

 

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                          O            G            B             M           A             Y             P             Av.

1.Ü.K.Ü.                              5             4             0             1             176         130         8             46

2.Y.D.Ü.                               5             2             1             2             137         135         5             2

3.D.A.Ü.                              5             2             1             2             137         160         5             -23

4.ESENTEPE E.Y.A.           5             1             0             4             126         151         2             -25

 

 



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