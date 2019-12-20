Hava DurumuKıbrıs

20 Aralık 2019 hava durumu

20 Aralık 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

KKTC Meteoroloji Dairesi son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde en düşük sıcaklığın Esentepe’de 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Başkent Lefkoşa’nın ise 21 derece olması bekleniyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-21 derece dolaylarında seyredecek.



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