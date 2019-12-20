Ruso’da tellere beton dökülüyor

Başkentin Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da saha ile tribün arasını ayıran tel örgülerin kesilmesinden sonra şimdi de beton dökümü gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Yenicami maçından önce telleri kesilen stadyumda hava şartlarından dolayı kalıp çakılamamış ve beton dökülememişti. Yağmurların durmasının ardından sahada beton döküm işlemine başlandı ve tel örgülere kalıplar çakılarak beton dökümüne başlandı. İlk devrenin son maçında Güzelyurt’ta Binatlı’ya konuk olacak olan Küçük Kaymaklı, sezonun ikinci devresinde evinde oynayacağı ilk maça yeni tribün duvarları ile çıkacak.