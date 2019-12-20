En iyiler ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta verilen, Futbol K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılıları ödüllerinin 14’üncüleri sahiplerine verildi

PLAKET VE 200’ER TL ÖDÜL: K-Pet Süper Lig’de 14’üncü haftanın başarılıları, Küçük Kaymaklı Teknik Sorumlusu Emre Perçinci, Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Emmanuel Mbah ve Türk Ocağı-Cihangir maçının orta hakemi Osman Özpaşa olarak belirlendi. Haftanın başarılılarına 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketleri, dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta verilen “futbolda haftanın başarılıları” ödüllerinin yenileri dün sahiplerine verildi.

K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamına, futbolcusuna ve hakemine Havadis ile Atakom işbirliğinde her hafta 200’er TL nakit para ve plaket ödülü takdim ediliyor.

Ligin 14’üncü haftasında sonucu en çok konuşulan maç Küçük Kaymaklı-Yenicami derbisi oldu. İki başkent ekinin karşılaşmasında son 5 dakikaya Kaymaklı 6-1 önde girerken maç 6-3 tamamlanmıştı. Çok önemli bir derbi galibiyetine imza atan Küçük Kaymaklı’da teknik patron Emre Perçinci gazetemiz tarafından haftanın en başarılı teknik direktörü seçildi.

Süper Lig’de haftanın en gollü maçlarından biri Karaoğlanoğlu’nda oynandı. Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Lefke’yi 6-1 mağlup ederken ev sahibi takımdan Emmanuel Mbah takımı adına 4 gol atarken diğer 2 golün de asistini yapmıştı. Ligde gol krallığı yarışında 16 golle zirvede yer alan Sibonso Mishali’yi 14 golle takip eden Emmanuel Mbah 14’üncü haftanın en başarılı futbolcusu olarak belirlendi.

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasına lider giren Cihangir liderliği Girne’de bırakmıştı. Türk Ocağı deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Cihangir, 15.dakikasında kalesindeki gole engel olamamıştı. Zorlu karşılaşmada Cihangir takımından 4 oyuncu, Ocak takımından ise 3 oyuncu sarı kart görmüştü. Bu mücadelenin orta hakemliğini yapan Osman Özpaşa başarılı bir yönetim göstererek zorlu karşılaşmayı tamamlamıştı ve gazetemiz tarafından haftanın hakemi seçilmişti.

14’üncü haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, ödüllerin yanında 200 TL’lik nakit paraları dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törende haftanın teknik adamı seçilen Küçük Kaymaklı’dan Emre Perçinci’ye ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy verdi.

Haftanın futbolcusu Merit Alsancak Yeşilova’dan Emmanuel Mbah’a ödülünü gazetemiz spor yazarlarından Fevzi Beyar takdim etti.

Haftanın hakemi Osman Özpaşa ise plaket ve para ödülünü, KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın elinden aldı.