Trafik Denetimleri: Son 4 günde trafik denetimlerinde 2 bin 133 sürücü hakkında yasal işlem

Lefkoşa’da dün akşam gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında toplam 483kişi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, 4kişi ise tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.

Asayiş Denetimleri Kapsamında;

•Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi ve

•İkametgahında yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan bir adet tüfek ve 33 adet fişeği kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

•Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde, kumarhane içerisinde tespit edilen toplam 28 kişi aleyhinde ise yasal işlem başlatılmıştır.