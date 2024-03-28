Trafik Denetimleri: Son 4 günde trafik denetimlerinde 2 bin 133 sürücü hakkında yasal işlem

Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 483 kişi aleyhinde yasal işleme gidilirken, 4 kişi de tutuklandı.
Lefkoşa’da dün akşam gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında toplam 483kişi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, 4kişi ise tutuklandı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.
Asayiş Denetimleri Kapsamında;
•Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi ve
•İkametgahında yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan bir adet tüfek ve 33 adet fişeği kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.
•Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde, kumarhane içerisinde tespit edilen toplam 28 kişi aleyhinde ise yasal işlem başlatılmıştır.
Trafik Denetimleri Kapsamında;
Toplam 2,275 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 455 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 69 araç ise trafikten men edilmiştir.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
109’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
55’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
10’u sigortasız araç kullanmak,
6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve
110’u ise diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
Günde En az 450 kişi
Polis ekipleri ülke genelinde son 4 günde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 133 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Bu sürede çeşitli suçlardan 13 kişi de tutuklandı.
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