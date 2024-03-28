HAKSEN’den Hükümete HP Çağrısı: Özel Sektör Emekçisini Artık Görün

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Hayat Pahalılığının kamudaki maaşlara dört ayda bir yansıtılması kararı alındığına dikkat çekerek, “Bakan tarafından söz verildiği halde Hayat Pahalılığının asgari ücrete de otomatik yansıtılmasının önünü açacak yasal düzenlemeye gidilmemiştir” dedi.

“Özel sektörde asgari ücretle çalışan emekçi de bu ülkede yaşıyor, ayni marketten alışveriş yapıyor” diyen Erşangil, hükümete söz konusu kararın derhal asgari ücret için de uygulamaya konulması çağrısında bulunarak ““Bir kez olsun özel sektör emekçisini de görün” ifadelerini kullandı.

Erşangil’in açıklaması şu şekilde:

Hayat Pahalılığının kamudaki maaşlara dört ayda bir yansıtılması karara bağlanmış, bu şekilde yaşanan enflasyon karşısında maaşların ve halkın alım gücünün korunması için bir adım atılmıştır. Ancak malesef, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun vermiş olduğu söze rağmen, Hayat Pahalılığı (HP) ile ilgili kararın asgari ücret için de geçerli olması adına gerekli adımlar atılmamıştır.

Bu durum akıllara şu soruları getirmektedir: Özel sektörde asgari ücret ile çalışan insanlarımız, bu halkın parçası değil midir? Özel sektör emekçisi, başka bir ülkede mi yaşamakta, başka marketlerden mi alışveriş yapmaktadır? Özel sektör emekçisinin, enflasyondan ve artan pahalılıktan etkilenmediğini hükümete düşündüren nedir? Yoksa özel sektör emekçisi onlar açısından “görünmez” midir?

Bayram tatilini uzatmak adına alınan kararlar dahi yalnızca kamu çalışanlarını kapsayıp, özel sektör emekçilerinin durumu her konuda olduğu gibi işyerlerinin keyfine bırakılırken, HP ile ilgili alınan kararda asgari ücretlinin yok sayılması, ülkemiz emekçi kesiminin hükümet tarafından “görünmez” vaziyette olduğunun acı bir itirafıdır.

Hükümete çağrımız, HP ile ilgili alınan bu kararın en kısa sürede asgari ücret için de geçerli olacak şekilde düzenlenmesi, özel sektör çalışanlarıyla ilgili de artık bir gaile güdülmesidir.

HAKSEN Yönetim Kurulu (a)

Salih Erşangil

Başkan