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Trafiğe bir can daha

1 Ekim 2019

35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin kullandığı NG 763 plakalı araçla, Eski Alayköy-Türkeli anayolunda seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Ağaca çarpan araçta ağır yaralanan Derin, hastanede vefat etti

Eski Alayköy-Türkeli anayolunda dün meydana gelen trafik çarpışması sonucu, Sedef Sevgi Derin (K-35) hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında meydana gelen çarpışmada, Sedef Sevgi Derin (K-35)  yönetimindeki NG 763 plakalı araç, Türkeli istikametine doğru seyrederken, aşırı sürat ve dikkatsiz sürüşle sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybolmasıyla yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp savruldu.

Çarpışmada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Derin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis soruşturması devam ediyor.

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