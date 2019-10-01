FutbolSpor

Ocak 3’te 3 yaptı: 2-3

1 Ekim 2019

Süper Lig’in 3. haftasının kapanış maçında Türk Ocağı konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda yenerek 3 puanı aldı

OCAK BAF DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNDÜ: Süper Lig’in 3. haftasının kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu’na konuk olan Türk Ocağı Remzi (2) ve Ali’nin golleriyle deplasmanda 3 puanı almayı bildi. Baf’ın golleri ise, Yankı ve Evanonya’dan geldi

Yer: Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı

Hakemler:  ALİ Özer, OLGUN CANİK, ÖZAL ÇAĞLAYAN

 

Baf Ülkü Yurdu                 2 – 3        Türk Ocağı

69.Erdoğan Nay                                1.Cenk Yılmaz

4.İbrahim Hatay                                55.Bilal Ceylan

5.Isaac Owusu                                   2.İlker İnceler

6.Hasan Sedatgil                               7.Remzi Betmezoğlu

10.Ahmet Hatay                               11.Ali Özbahar

(Dk.85 Fikri)                                        19.Oha Jesutekevwe

18.Atanda Ogungbe                        (Dk.90+3 Deniz)

20.Evanonya Kossı                           23.Cevdet Gürsel Alıcı

22.Erkan Gezici                                  (Dk.88 Mehmet)

33.Azat Berhan Tip                          95.Mehmet Uçar

(Dk.61 Mustafa)                               96.İsmet Düzce

70.Yankı Aktül                                    97.İlker Tek

(Dk.65 ömer)                                     98.İbrahim Karadal

99.Adeola Runsewe                        (Dk.71 ali avcısoy)

Goller:

Dk.21 Yankı Aktül                             Dk.45 Remzi Betmezoğlu

Dk.79 Evanonya Kossi                     Dk.68 Remzi Betmezoğlu (p)

Dk.75  Ali Avcısoy

Kırmızı kart:

Dk.90+1 Isaac Owusu

K-Pet Süper Lig’in 3. haftasının kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu Türk Ocağı’nı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Türk Ocağı’nın 3-2 galibiyetiyle son buldu.

21.dakikada gelişen Baf atağında Yankı takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının son anlarında Türk ocağı Remzi’nin golüyle beraberliği sağladı ve devre 1-1 sona erdi.

Devre arasında iki tarafın futbolcuları arasında arbede yaşandı ve polisin müdahalesiyle olaylar büyümeden engellendi. Baf yardımcı antrenörü Ercan Atasay ikinci devrede hakeme yaptığı itirazlara devam edince kırmızı kartla oyun sahasından atıldı.

61.dakikada Evanonya’nın vuruşu önce savunmaya çarptı sonra da yan direkten kornere gitti. 66.dakikada Ali Özbahar’ın vuruşu direkten döndü. 68.dakikada  Türk Ocağı penaltı kazandı. Atışı kullanan Remzi skoru Ocak lehine 2-1 yaptı. 75.dakikada Ali Avcısoy farkı 2’ye çıkararak skoru 3-1 yaptı. 79.dakikada Evanonya’nın golüyle durum 2-3 oldu ve karşılaşma konuk ekip Türk Ocağı’nın galibiyetiyle son buldu. Maçın uzatma dakikalarında Isaac Owusu ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FOTOĞRAFLAR: GÜRSEL KARAGÖZLÜ

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