Trabzonspor ile Başakşehir liderlik için karşı karşıya

Türkiye Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında lider Trabzonspor, bugün sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek.
Ligde 52 puanı bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, aynı puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir karşısında kazanarak geçen hafta rakibinden devraldığı liderliği sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı’nda KKTC saatiyle 15.00’de başlayacak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.