Spor

Engellilerin Avrupa Kupası iptal

15 Mart 2020

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2019-2020 sezonundaki Avrupa kupalarının iptal edildiğini duyurdu. 

IWBF Europe’den yapılan açıklamada, “2019-2020 sezonunda oynanması planlanan Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri, Avrupa Ligi Finalleri ve 2021 Avrupa Kupası Eleme Müsabakaları yeni tip koronavirüs nedeniyle iptal edildi.” ifadeleri yer aldı.

 

KKTC’nin maçları da iptal

Euroleague 3 elemelerinde Almanya’da mücadele etmeye hazırlanan KKTC Engellilerin de maçları Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu tarafından iptal edildi.

Takımımız, Almanya Grubu’nda 1 Alman, 2 İtalyan ve 1 de Rus takımı ile mücadele etmesi bekleniyordu.

 

 




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