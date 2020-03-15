Zirve yarışında kritik derbi

Türkiye Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı’nda KKTC saatiyle saat 18.00’de başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52’şer puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in 3 puan ardından haftaya üçüncü sırada girdi. Galatasaray, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in karşı karşıya geleceği haftada Beşiktaş’ı mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.