Tozlu hava etkili olacak

KKTC’de yarın gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren bölgede toz zerreciklerinin etkili olacağını duyurdu.
Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildiren Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Tozlu havanın çarşamba gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
|Tarih :
|17.04.2023
|Saat :
|11:57
|Başlangıç Tarihi :
|18.04.2023 saati :00 : 00 (L)
|Bitiş Tarihi :
|18.04.2023 saati :23 : 59 (L)
|Sıra No :
|16
|Başlık :
|Toz Taşınımına Dikkat !!!
|Açıklama :
|KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN TAŞINAN TOZ ZERRECİKLERİNİN BÖLGEMİZDE HAVA KİRLİLİĞİ YARATMASI BEKLENDİĞİNDEN TOZA KARŞI HASSASİYETİ OLAN VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.
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