Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın 23 Nisan konseri verilecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Fidan Çocuk Korosu, Fidan Çocuk Orkestrası ve Adanın Yüzleri Çocuk Korosu ile birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri verecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yarın akşam saat 17.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak konserde 300 çocuk sahnede olacak.

Ali Hoca yönetimindeki konserin koro şefliğini Bahar Gökhan, Erkan Dağlı, Pembe Gürtekin ve Bilge Özaydan yapacak.

Halka açık olan konser ücretsiz izlenebilecek.