Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yarın 23 Nisan konseri verilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın 23 Nisan konseri verilecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda 23 Nisan konseri verilecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Fidan Çocuk Korosu, Fidan Çocuk Orkestrası ve Adanın Yüzleri Çocuk Korosu ile birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri verecek.

 


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yarın akşam saat 17.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak konserde 300 çocuk sahnede olacak.

 

Ali Hoca yönetimindeki konserin koro şefliğini Bahar Gökhan, Erkan Dağlı, Pembe Gürtekin ve Bilge Özaydan yapacak.

 

Halka açık olan konser ücretsiz izlenebilecek.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:23 Nisan23 Nisan konserikonser
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar