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Tottenham’da Mauricio Pochettino görevden alındı

20 Kasım 2019

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Tottenham’da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı göstermişti.
Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Tottenham, Pochettino’nun yerine Jose Mourinho, Carlo Ancelotti ve Massimiliano Allegri’den birini takımın başına getirmeyi planlıyor.



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