Kale değil gabbar tarlası

Turizmin başkenti Girne’nin en önemli tarihi yapılarından Girne Kalesi bakımsızlıktan dökülüyor. Kale baştan aşağı yabani otlarla bezendi

Melin DOBRAN

KKTC’yi ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğunun uğrak noktalarından olan Girne Kalesi, bakımsızlıktan adeta dökülüyor. KKTC turizminin tanıtıldığı neredeyse her broşürde fotoğrafları yer alan Kalenin şu anki görünümü içler acısı. Surlardaki yabani otlar neredeyse ağaç şeklini aldı. Kalenin çevresi çöpten arındırılmış olsa da, kale dibinden surların en üst noktasına kadar yayılan yabani otlar kale surlarının yabani ot tarlası görümüne dönüşmesine neden oldu.

Gabbar kökleri kaleyi aşındırıyor

Kale surlarında yaygın olarak çoğalan gabbar bitkisinin kökleri, surları oluşturan taşların arasında uzayıp giden kökleriyle, surları aşındırıyor. Uzmanlar bu tür bitkilerin, kesme taşla imal edilen tarihi yapılar için ne denli tehlikleli olduğuna dikkati çekiyor.

Turistler de şikayetçi

Kaleyi ziyaret eden bazı turistler, kalenin daha bakımlı olması gerektiğini ifade etti. Kalenin bakımsızlığı turistlerin önünde çektirdiği fotoğraflarla dünyanın dört bir yanına dağılıyor.

Etrafı da düzenlenmeli

Kalenin denize bakan tarafındaki taşlar ise paramparça olmuş, atıl halde duruyor. Farklı mimari yapısıyla şehrin en muhteşem yapılarından olan kaleye bu görüntülerin yakışmadığı belirtildi. Kalenin ağırladığı ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekerken, güzel olmayan görüntüler de kareye giriyor. Bölgeliler tarafından etrafın düzenlenmesi gerektiği vurgulanırken, bu görüntülerin tarihi yapıya yakışmadığı belirtildi.