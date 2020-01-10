Törende engelleri aştılar

ÜNLÜLERE ANLAMLI ÖDÜLLER:

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncu kez düzenlediği “Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki gece Wow İstanbul Hotel Yakut Salonu’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’un sunuculuğunu yaptıkları, Dilşat Erdil’in ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı gece oldukça renkli anlara sahne oldu.

Organizasyonu Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara da “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri” de verildi.

Ödüllerle onurlandılar

Törende Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü’nü alan Meryem Uzerli gecede düzenlenen iki açık artırmaya da katıldı ve yüksek fiyat teklifleri ile alkış aldı.

Geceye katılan ve ödül alan isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’tı. Ayrık, gecede “Yılın En İyi Yarışma Sunucusu” ve Yaparsın Aşkım programı ile “Yılın En İyi Yarışma Programı” ödüllerini aldı.

Ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandalye bağışı yaparken, “Yılın En İyi Pop Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı” seçilen Hakan Altun ise on adet elektrikli tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Bağışlarını sahneden açıklayan iki sanatçı alkış aldı.

Bu yıl “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü” ise dört önemli müzik ustasına verildi. Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gecenin başında ödüllerini aldı.

“Vakıf Özel Ödülleri” ise bu yıl Haçiko Derneği Ömür Gedik, Prof.Dr. Işık Akgün (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) Ahbap Derneği Haluk Levent, Engelsiz Sahne programı TRT Müzik Kanalı ve İstanbullite Cem Özmeral’e verildi.