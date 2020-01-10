Dörtyol Tam yol

K-Pet 1. Lig’de tarihinde ilk kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil-beyazlı ekibi Dörtyol ilk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10. sırada tamamladı. Sezona Erhan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu, yedinci haftada teknik direktör Batu Seyis’in yerine göreve getirilen teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman ile birlikte devam eden Dörtyol, ligde ilk altı haftalık süreçte altı puan toplaması sonrasında teknik adam değişikliği yaşandı.

Yeni Dönem Kayıplarla Başladı

Ligde yedinci haftadan itibaren Dörtyol’da teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan değişim ilk iki haftada kayıplarla başladı. Daha sonra toparlanma sürecine girilerek kalan haftalar da 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçilerek toplanılan 20 puanla ligi play-out’un dışında 10. sırada tamamlamayı başaran Dörtyol ikinci devreye umutla giriyor.

Ayrılanlar

Ligin ilk devresi devam ederken Dörtyol takımından ayrılan Sami Yahat, Anıl Haklıgör’den sonra devre arasında takımın deneyimli ve tecrübeli isimlerinden Mustafa Tekpınar, Mustafa Çelik, Rıdvan Doymaz, Murat Yiğen, Ali Özay Çelik sakatlığı devam eden Türkiye’li oyuncu Furkan Zengin, takımdan ayrılma kararı alarak yollarını ayırdılar.

Katılanlar

Dörtyol’da takımdan ayrılan futbolcuların yerine takıma takviyeler yapmak için başkan Erhan Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmalar devam ederken, bazı futbolcular kadroya dahil edildi. Sezon başı takımla olamayan Mustafa Güner, Esad Gök, sakatlıkları düzelen Hakan Özoğlu, Volkan Şengül, vatani görevini tamamlayan Selkan Deniz takıma dahil edildi. Yabancı futbolcu kontenjanı boş olan Dörtyol, Türkiye’den Aliağa Futbol A.Ş takımdan hücum hattına 1994 doğumlu Burak Toker ile 1996 doğumlu Berkant İstanbul transfer edilerek 3 Ocak’ta başlayan 2.hazırlık döneminde itibaren takımlar birlikte çalışmalar devam ediyor.

Hazırlık maçları

hazırlık döneminde 12 antrenman, Gençler Birliği, Çanakkale, Maraş, Mormenekşe olmak üzere 4 hazırlık maçı ile hazırlanacak olan Dörtyol ikinci devreye hazır bir şekilde girmek istiyor.

Kamp

Gazimağusa’da yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek Dörtyol’da 16-19 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak olan Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman birde hazırlık maçı yaparak kampı tamamlayacak. 20 Ocak Pazartesi’nden itibaren 2. müsabaka dönemine başlayacak olan Dörtyol, ligin ikinci devresi ilk maçı olan Görneç maçı hazırlıklarına tesislerinde başlayacak.