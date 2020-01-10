Şampiyonluk avantajı YDÜ’de: 25-29

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde final serisi ilk maçı oynandı

SON MAÇ YARIN: Hentbol U20 Erkekler Final ilk maçında deplasmanda UKÜ gençlerini 29-25 mağlup eden YDÜ gençleri şampiyonluk için avantaj elde etti. Şampiyonu belli edecek ikinci ve son maç yarın akşam oynanacak. Şampiyonluk için YDÜ’ye beraberlik de yeterken, UKÜ’ye 5 farklı galibiyet veya 29 golün üzerinde alacağı 4 farklı galibiyet gerekiyor

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 20 yaş altı erkekler liginde final ilk maçı dün akşam oynandı. Yeni statü gereği 2 maç üzerinden oynanacak final serisinde skor veya sayı avantajını elde eden takım şampiyon olacak.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 20 yaş altı takımları karşı karşıya geldi.

Mücadeleden galip ayrılmayı başaran YDÜ gençleri şampiyonluk için avantaj elde etti. Final serisi ikinci ve son maçı yarın akşam saat 18.30’da YDÜ RA25 Salonu’nda oynanacak ve sezonun şampiyonu belli olacak.