 “Su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum yok”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borularda yaşanan patlak nedeniyle ülkede su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye su temin eden borularda arıza meydana geldiği ve arızanın, Türkiye’de Anamur sahilinde, denizin 250 metre altında oluştuğu belirtildi.

Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), boru hattındaki arızayla ilgili yükleyici fırma ile temasa geçerek, ivedilikle çalışma başladığını bildirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“DSİ, bu tip aksaklıkların öngörülen arızalar olduğunu ve proje kapsamında tedbir amaçlı olarak Geçitköy Barajı’nın yapıldığını belirtti.

Geçitköy Barajı’nda, hale hazırda 20 milyon metreküplük su rezervi bulunmaktadır. Bu miktar, KKTC genelinde 10 aylık su tüketimine eşdeğerdir. Arıza nedeniyle ülkemizde su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.”