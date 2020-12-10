Töre: Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu UBP’den aday çıkabilir

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasi gündeme dair soruları yanıtladı.

İşte Zorlu Töre’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“OLAMAZ DİYE BİRŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu bu 3 milletvekili UBP’den aday çıkabilir. Olamaz diye birşey söz konusu değil. Geçmişte de bazı milletvekilleri Demokrat Parti’den istifa edip Hüseyin Özgürgün’ün Başbakanlığında kurulacak olan hükümete destek verdiler ve hükümet öyle kurulmuştu. Sonrasında da UBP’den seçime katılarak milletvekilli seçildiler”….

“UBP ONLARA KONTENJAN MI VERİR? ÖN YOKLAMA MI OLUR? BU ZAMANLA BİZİM BİLECEĞİMİZ BİRŞEYDİR”

“DAHA ÖNCE DE DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA EDENLER KONTENJAN ALARAK UBP’YE KATILMIŞLARDI”

“BU TÜR ŞEYLERDEN RAHATSIZ OLMAMAK GEREK”

“Bağımsız milletvekilleri Mesut Genç, Hasan Büyüoğlu ve Hasan Topal ileride UBP saflarına katılabilirler. Siyasete devam edebilirler. Katılmayabilirler siyaseti bırakmış olabilirler. Siyasete katılırlarsa UBP onlara kontenjan mı verir yoksa ön yoklama mı olur bu zamanla bizim bileceğimiz birşeydir.Biliyorsunuz daha önce de Demokrat Parti’den istifa edenler de kontenjan alarak UBP’ye katılmışlardır. Ama bunu bazı arkadaşlar unutuyorlar. Dolayısıyla bu tür şeylerden rahatsız olmak doğru değildir diye düşünüyorum. Gazimağusa’da neticede 13 tane milletvekili adayı olacaktır bunlardan bir tanesi de Hasan Topal olabilir. İskele’de yine 5 milletvekili adayı olacaktır bunlardan bir tanesi Mesut Genç olabilir. Yine Güzelyurt’ta 4 milletvekili adayımız olacaktır bunlardan bir tanesi Hasan Büyükoğlu olabilir. Bunlara saygı göstermek lazımdır. Demokrat olmak lazımdır. Demokrasiyi sadece kendimiz için yontmayacağız”…

“ÖZTÜRK VE HASİPOĞLU’NDA KIRGINLIK YOKTU SADECE LİMONİLİK VARDI”

“TELEVİZYON KANALLARINA ÇIKAN BAZI ARKADAŞLARIN KONUŞMA ŞEKİLLERİNDE DE LİMONİLİK OLDUĞU BELLİDİR”

Bugün Meclis’te nisap sorununu gideren UBP Milletvekilleri Yasemin Öztürk ve Oğuzhan Hasipoğlu ile çektiği ve paylaştığı fotoğraf ile ilgili bir soru üzerine Töre, Öztürk ve Hasipoğlu’nu bir kahve içmeye davet ettim. Odama Bertan Zaroğlu’nu da davet ettim. Herşeyi konuştuk. Kırgınlık yoktu sadece limonilik vardı. Durum şuan limoni olabilir. Zaten televizyon kanallarına çıkan bazı arkadaşların konuşma şekillerinde limonilik olduğu bellidir ama kırgınlık ifade etmiyorlar. Yani parlamento çalışmalarına katılmayacağız diye bir söylemleri olmamıştır. Ama orta yere çıkan durumdan dolayı limoni oldukları veya kabine daha iyi olabilirdi şeklinde ifadeleri vardır. Dolayısıyla bunu kırgınlık olarak görmemek lazım”dedi….

“UBP’Yİ RENKLİ GÜLLERİN OLDUĞU GÜL BAHÇESİNE BENZETİN”

“UBP’yi gül bahçesine benzetin o bahçede kırmızı, pembe, sarı güller vardır. Farklı renklerde olabilirler ama neticede hepsi de bir gül bahçesindedir. Ben o güllere iyi bakıyorum. Onları davet ediyorum, kahve içiyoruz”…

“MENTEŞ GÜNDÜZ ADAY OLDUĞUNU SÖYLEDİ Mİ?”

“BEN AÇIKCA SÖYLÜYORUM CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ADAYIM”

“Meclis Başkanlığı diye böyle bir tartışma var mı? Bir takım isimler bazı yerlerde çıkıyor. Şu da aday bu da aday diye. Bunu çok açık ve net bir şekilde dillendiren, ifade eden zannedersem bir tek benim. Diğer arkadaşlar dillendirmedi. Menteş Gündüz aday olduğunu söyledi mi? Arkadaşlar arasında 3-5 ay önce söylemiş olabilir şaka yolu ile ama şuanda ben resmi bir şekilde duymadım. Milletvekili grubumuzda bunu çıkıp söylemiş değildir. Ben açıkca söylüyorum Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına adayım. Bu konuda ciddi birikimim ve tecrübem var. Liyakat sahibi olduğuma inanıyorum”….

“ÖZGÜRGÜN’ÜN TALEBİ OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ SÖYLEMLER MEDYA KURULUŞLARININ UYDURMASIDIR “

“Sayın Hüseyin Özgürgün ile ilgili söylenen şey kesinlikle sadece basın yayında çıkıyor. Ama Sayın Özgürgün şuanda KKTC’de değil. Parlamento çalışmalarına şuana kadar katılmış değildir. Katılacağı ile ilgili söyleniyor ama neticede yerine gelmedi. Dilerim en erken zamanda KKTC’ye dönüp parlamento çalışmalarına da katılır. Meclis Başkanlığı konusunda Hüseyin Özgürgün’ün bir talebi vardır veya Özgürgün bir beklenti içerisindedir şeklindeki ifadeler tamamen medya kuruluşlarının uydurmasıdır”….

“HERHANGİ BİR BAKANLIK TALEBİM OLMADI”

“34 aydır Meclis Başkan Yardımcısıyım. Herhangi bir bakanlık talebim de olmadı. Ne geçmişte oldu ne de bugün. Bugün parlamentoda okunan hükümette de herhangi bir bakanlık talebim olmadı. Direkt olarak ben Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına talip olduğumu ifade ediyorum. Milli davada bir duruşum vardır. Devlet konusunda bir ciddiyetim vardır. Önce UBP sonra hükümet ortaklarımız ve parlamento uygun görürse bu görevi üstlenebilirim”….

“ADAY GÖSTERİLMEZSEM SAMİMİYETLE SÖYLERİM HİÇBİR TEPKİM OLMAZ”

“Partim eğer beni Meclis Başkanlığına aday göstermeze samimiyetle söylüyorum hiçbir tepkim olmaz. Parlamento çalışmalarına devam ederim”….