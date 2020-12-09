Toprak sete çarpıp takla attı

Güzelyurt Lefkoşa anayolunda KH 012 plakalı aracının kontrolünü kaybeden Fatih Terim Sefaoğlu, aracıyla önce toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durabildi.

Güzelyurt Lefkoşa anayolunda KH 012 plakalı aracının kontrolünü kaybeden Fatih Terim Sefaoğlu, aracıyla önce toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durabildi. Olayda Sefaoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Beyit İnancı hafif yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

08.12.2020 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Güzelyurt Lefkoşa anayolu boyunca KH 012 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru %129 mlg. Alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin Fatih Terim Sefaoğlu (E-36) seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Saldam benzin istasyonunu geçip yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. olayda hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Beyit İNANCI (E-28) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste yapılan ilkyardım tedavilerinden sonra ayni serviste müşahade altına alınmışlardır