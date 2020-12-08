Erdoğan: Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçı sözlere tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kınama mesajında, “Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız” açıklamasını yaptı.