Senin: Hükümete ‘hayırlı olsun’ diyemeceğim

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, UBP-YDP-DP koalisyonu için ‘hayırlı olsun demeyeceğim’ ifadelerini kullandı.

Senin sosyal mesya hesabından yaptığı açıklamada;

‘Ubp-Dp-Ydp koalisyonu kuruldu. Böyle bir oluşuma hayırlı olsun diyemeyeceğim. Anti demokratik bir yapıda kurulan, hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey #Takipteyiz sözü olacak. Atacakları her adımda, alınacak her kararda nefeslerimizi enselerinde hissedeceklerinden şüpheniz olmasın.’ dedi.