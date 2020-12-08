PSG-Başakşehir maçı ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda oynanan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemi sonrası askıya alınan PSG-Medipol Başakşehir maçı bu akşam KKTC saatiyle 19.55’te kaldığı yerden başlayacak.
İstanbul Başakşehir’in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla ertelendi.
Müsabaka, 9 Aralık Çarşamba günü KKTC saatiyle 19.55’te kaldığı yerden oynanacak.
Ne olmuştu?
Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, yardımcı antrenör Pierre Webo’yu işaret ederek “Negro” ifadesini kullandı.
Irkçı saldırının ardından önce temsilcimiz Medipol Başakşehir, ardından da Fransız ekibi PSG cephesinden saha içinde hakemlere ciddi tepkiler geldi.
Başakşehir takımı sahadan çekilme kararı aldı. Bu hamlenin ardından PSG’li oyuncular da tepkisini göstererek soyunma odasına gitti.