PSG’den de ırkçı saldırıya tepki

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Önce Türkiye temsilcisi Başakşehir ardından da PSG sahadan çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçında ırkçı saldırıyla yarıda kaldı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu Türkiye temsilcisi Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulundu.

Ne yaşandı?

Pozisyonlara itirazlar esnasında maçın dördüncü hakemi, orta hakeme Pierre Webo’yu işaret ederek “Negro” ifadesini kullandı.

Irkçı saldırının ardından önce temsilcimiz Medipol Başakşehir, ardından da Fransız ekibi PSG cephesinden saha içinde hakemlere ciddi tepkiler geldi.

Başakşehir takımı sahadan çekilme kararı aldı. Bu hamlenin ardından PSG’li oyuncular da tepkisini göstererek soyunma odasına gitti.

Neymar ve Mbappe’den tepki

PSG’nin yıldızları Neymar ile Mbappe’nin de saha içinde hakemlere tepki gösterdiği öğrenildi.

UEFA, “VAR” ekibi arasından bir hakemi dördüncü hakem olarak görevlendirmek üzere harekete geçti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, olay sonrası TRT SPOR’a yaptığı özel açıklamada, “Bu maçın dördüncü hakemi sahadan alınıp, yerine başka bir hakem verilmeden sahaya çıkmayacağız” ifadelerini kullandı.