Başakşehir PSG maçından çekildi

Medipol Başakşehirli futbolcular, PSG maçında yapılan ırkçı saldırıdan dolayı soyunma odasına gitti. PSG’li oyuncular da sahayı terk etti.
Başakşehirli yöneticilerin soyunma odasında yetkililer ile görüşmelerinin devam ettiği belirtiliyor.
PSG ile karşılaşan Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin antrenör Webo’ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.