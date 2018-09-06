“Toplumsal Varoluş Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Sendikal Platform’un, “Çare Birleşik Federal Kıbrıs” temasıyla Lefkoşa’da düzenlediği “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü” bu akşam gerçekleştirildi.

“Sorun ekonomik değil siyasidir” diyen ve halkı “İthal Krizlere Karşı Toplumsal Varoluş Yürüyüşüne katılmaya çağıran Sendikal Platform üyeleri Dereboyu’nun kuzeyinde toplandı.

Yürüyüşe katılanlar Dereboyu’ndan hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı önünden geçti ve Cumhuriyet Meclisi önüne gitti.

Eylemciler, yürüyüş sırasında “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları attı.

Cumhuriyet Meclisi önünde katılımcılara eylemle ilgili bir konuşma yapan Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılarınb faturasının halka ödettirilmeye çalışıldığını savundu..

Arslan Bıçaklı, yılmadan ve usanmadan mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek dayatma paketlere katşı çıkamayı sürdüreceklerini söyledi.

Daha sonra DAÜ SEN yürütme kurulu üyesi Hasan Ulaş Altıok katılımcılara seslendi.

Konuşmasında ağırlıklı olarak Birleşik Federal Kıbrısın çözüm olduğuna vurgu yapan Altıok, bu yönde sonuca ulaşmak için siyasilere de çağrıda bulundu.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Hasan Ulaş Altıok, çözüm önerileri arasında iktidarın da zamanında onayladığı maddeler bulunduğunu ancak şimdi farklı bir yaklaşım sergilendiğini belirtti.

Hasan Ulaş Altıok, bıkmadan usanmadan hedefe ulaşmak için herkesle birlikte çalışacaklarını da kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi önündeki eylem sona erdi.