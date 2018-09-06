Hayvan Üreticilerinden eyleme devam kararı

Hükümet ile Hayvan üreticileri arasında bugün yapılan toplantıdan uzlaşı sağlanamaması üzerine, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemlerine devam kararı aldı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları, tüm hayvancılara yarın Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı önüde toplanmaları çağrısı yaptı.

Hükümet, eylemdeki hayvan üreticileri ile bugün 5 saat görüşerek önerilerini değerlendirdi…Toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı

Başbakan Tufan Erhürman’ın başkanlığında Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

Saat 16:00’da başlayan toplantı saat 21:00 sıralarında tamamlandı.

Hayvan üreticilerin sorunlarının ve taleplerinin değerlendirildiği 5 saatlik toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı.

Arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği bugün de eylemlerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürmüştü.