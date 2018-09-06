Tarım Bakanlığından yeni açıklama

Hükümet ile Hayvan üreticileri arasında bugün yapılan toplantıdan uzlaşı sağlanamaması üzerine, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemlerine devam kararı aldı. Hayvan Üreticilerinin bu kararının ardından, Tarım Bakanlığı da yeni açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tam metni:

“Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin iki günden beridir devam eden eylemine konu olan taleplerini ele alarak bir uzlaşı sağlamak üzere, Başbakanlıkta gerçekleştirilen çalışma tamamlanmıştır.

Birlik yönetim kurulu ile Sayın Başbakan Tufan Erhürman’ın makamında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve 6 saati aşkın bir süre devam eden toplantı sonucunda, gelinen aşama hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereksinimi doğmuştur.

Uzun ve etraflı değerlendirmeler sonucunda, aşağıdaki hususlar ortaya çıkmıştır:

1- Küçükbaş hayvan başı destek olarak 80 kiloluk arpa hibesi sağlanması.

2- Soğuk çiğ inek sütü fiyatının 10 kuruş daha artırılarak yeniden düzenlenmesi ve devletin her bir litre süte sağladığı desteğin 68 kuruştan 78 kuruşa çıkarılması.

3- 16 – 31 Ağustos dönemi süt bedellerinin, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren ve yeniden düzenlenecek olan tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenmesi.

4- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonların hazırlanarak kullanımının sağlanması.

5- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılarak fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması.

Bu önerilerin kamu maliyesine getireceği ilave yük, yaklaşık olarak 45 milyondur. 2018 yılı tarım destek bütçesinin 150 milyon olduğu akılda tutulacak olursa, önerilen ilave katkı yıllık öngörülen toplam desteğin %30’una yakındır.

Ortaya konulan tüm çabaya ve uzlaşıya açık tutuma karşın, olumlu bir notaya ulaşılamamış olması kaygı sebebidir ve sektörün geleceği açısından üzüntü vericidir.

Bir önceki açıklamada da ifade edildiği üzere, olağan dışı koşullardan geçmekte olan ülkemizde, bu durumu ortadan kaldırmak toplumsal dayanışmayı ve uzlaşıya açık biçimde konuları ele almayı gerektirir. Temel amaç üretim faaliyetinin devamını sağlamak olduğu sürece, aşılamayacak sorun, bulunmayacak çözüm yoktur.”