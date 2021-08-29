“Toplum sağlığı ve yüz yüze eğitim riske atılıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin 1 Eylül’den itibaren PCR ve antijen testlerinin ücretli olacağı ve testlerin 21 günde bir uygulanacağını yönündeki kararına tepki göstererek, hükümetin almış olduğu bu kararla “toplum sağlığını ve yüz yüze eğitimi riske attığını” ileri sürdü.

KTOEÖS hükümete; “Toplumda gittikçe artan vaka sayılarını görmezden gelmek, tespit etmemek veya tespit etmekten kaçınmak, PCR ve Antijen testlerin azalmasına neden olacağını bile bile böyle bir kararın altına imza atmak hangi düşüncenin ürünüdür?” diye sordu.

Hükümetin eğitimle ilgili sorunların çözümüne, Pandemi Hastanesi başhekiminin çağrısına, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin uyarılarına kayıtsız kaldığını, topluma sırt dönüldüğünü ileri süren Sendika, “Kendinize geliniz! Toplum sağlığını sağlamak ve korumak, devletin esas görevlerindendir, hatırlatırız!” dedi.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına Sendika Başkanı Ozan Elmalı tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu ülkede insan hayatı gün geçtikçe ucuzluyor, değersizleştiriliyor, hiçe sayılıyor! Bir yandan ekonominin kötüye gittiğini, evine ekmek götüremeyen birçok insan olduğunu söyleyen hükümet yetkilileri, diğer yandan tüp gaza, elektriğe fahiş zamlar yapıp asgari ücreti belirleme becerisinden yoksun bir şekilde halkı çaresizliğe, belirsizliğe ve yalnızlığa itmektedir” ifadelerine yer verildi.

“PCR ve Antijen testlerini paralı hale getirerek, ‘testler 21 günde bir yapılacak’ diye açıklama yaparak toplum sağlığını ve yüz yüze eğitimi riske atan bu zihniyete soruyoruz” diyen Elmalı, açıklamasında hükümete bazı soruları yöneltti:

“Bu karar hangi bilimsel verinin bir sonucudur? Bu şekilde vizyonsuz, öngörüsüz, insan hayatını hiçe sayan, bilimsel akıldan uzak kabul edilemez bir karar alırken toplum sağlığını, eğitimi, asgari ücretle yaşamını sürdüren insanlarımızı hiç mi düşünmediniz? Toplumda gittikçe artan vaka sayılarını görmezden gelmek, tespit etmemek veya tespit etmekten kaçınmak, PCR ve Antijen testlerin azalmasına neden olacağını bile bile böyle bir kararın altına imza atmak hangi düşüncenin ürünüdür? Testlerin paralı hale getirileceği ile ilgili kararın hükümet yetkilileri arasında farklı görüşler varmış gibi kamuoyuna yansıması bu toplumla dalga geçmek değil midir? Devletin başında bulunan siyasilerin bu şekilde ciddiyetten uzak açıklamaları toplum sağlığını ne kadar dikkate aldıklarını göstermektedir!!!”

Ozan Elmalı, hükümete, “toplumun sağlıkla, eğitimle ilgili sorunlarını, ekonomik sorunlarını, görmezden gelmeye devam edemezsiniz” diyerek, “Var olan sorunlara çözüm üretmek için bulunduğunuz koltuklarda oturan sizler aldığınız kararlarla bu toplumu ümitsizliğe, karamsarlığa, çıkmaza soktuğunuzu farkına varınız?” ifadesinde bulundu.

Elmalı, açıklamasında, “Eğitimle ilgili sorunların çözümüne; kayıtsızsınız. Pandemi Hastanesi başhekiminin çağrısına; kayıtsızsınız. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin uyarılarına; kayıtsızsınız. Topluma sırtınızı döndünüz. Eğitimcileri, sağlıkçıları, asgari ücretliyi, dar gelirliyi yalnız bıraktınız. Kendinize geliniz! Toplum sağlığını sağlamak ve korumak, devletin esas görevlerindendir, hatırlatırız!” dedi.