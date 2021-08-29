LTB Kadın Sığınma Evi’nin yeni binası için mobilya alım ihalesi sözleşmesi imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) aile içi şiddetle mücadele eden kadınlar ile çocuklarına güvenli barınma ve yeni bir hayat kurabilmeleri için adli yardım ve psikolojik destek hizmeti sunan Kadın Sığınma Evinin yeni binasının açılış çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “ülkede yerel yönetimlerde bir ilk ve ülkede tek olma” özelliğini taşıyan LTB Kadın Sığınma Evinin yeni binası için Mobilya Alım İhalesi Sözleşmesi imzalandı.

Şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yeni bir yaşam alanı olan LTB Sığınma Evi, Avrupa Birliği’nin (AB) mali desteğiyle yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında inşa edilen ve kullanıma hazırlanan yeni binasıyla daha çok kadın ve çocuğa kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Yeni Kadın Sığınma Evi’nin mobilya alım ihalesi için imzalanan sözleşmeye, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Ciddi Home Center Ltd. Direktörü Amber Ciddi Arabacı imza koydu. İhale kapsamında yeni sığınma evinin gerek merkezde kalacak kadınların ve çocuklarının kullanacağı gerekse idari personel tarafından kullanılacak gerekli tüm mobilya alımı yapılacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı kısa açıklamada, “İç donanımızın da ihale sürecinin tamamlanmasıyla dört yıldır vermekte olduğumuz hizmetimizi konfor standartları üst seviyede, direnişçilerin hem güvenliğini hem de bireysel özgürlüğünü garanti altına alacak şekilde yeni mekanımızda sürdüreceğiz” diye konuştu.