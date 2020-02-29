Toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke Lüksemburg oldu

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla toplu taşımayı ücretsiz hale getireceğini açıklayan Lüksemburg, dünya üzerinde toplu taşımanın tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke oldu. Ülke Avrupa’nın önemli kesişme noktalarından birinde bulunuyor.

Avrupa’nın batısında yer alan Lüksemburg, küçük bir alanda yer alsa da sahip olduğu geçişler ve tarihi yapılarla pek çok ziyaretçiyi çekiyor. Ülkedeki toplu taşıma hizmeti, bugünden itibaren ülke halkı için ücretsiz hale geldi.

Lüksemburg vatandaşları, toplu taşıma araçlarını kullanmak istediklerinde yalnızca nüfus cüzdanlarını göstererek araca binebiliyorlar. Herhangi bir şekilde özel bir kart almaları ya da ücret ödemeleri gerekmeyecek.

Lüksemburg bir ilk oldu

Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, dünya üzerinde bazı şehirlerin benzer girişimleri olduğu ancak ülke çapında ücretsiz toplu taşımanın dünya üzerinde ilk defa sağlandığını açıkladı.

Lüksemburg Hükümeti ise bu yöntem sayesinde vatandaşların toplu taşımayı daha fazla kullanmasını sağlamayı umuyor. Böylelikle ülke içerisindeki trafiğin de azaltılması sağlanacak. Ülkede toplu taşıma oranının çok düşük olduğu belirtiliyor.