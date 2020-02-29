İtalya’da yaşanan Corona virüs vakaları büyük bir hızla artıyor

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını, Avrupa’yı da etkisi altına almış durumda… Avrupa ülkesi İtalya’da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Çin’den diğer ülkelere sıçrayan corona virüsü, tehdit olmaya devam ediyor. Avrupa’da da bu virüse bağlı ölümler yaşanıyor. Son olarak İtalya’daki ölü sayısı, artarak 29 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, ülkedeki ilk vakadan bu yana iyileştirilenlerle birlikte virüs tespit edilen kişi sayısı bin 128 olarak açıklandı. Bu kişilerden 50’sinin iyileştiği belirtildi.

İtalya’da ölü sayısı arttı, Norveç alarmda:

Öte yandan, İskandinav ülkesi Norveç’te de tablo farklı değil… Durumun gittikçe kötüleştiği ülkede yapılan corona virüsü taramaları sonucunda vaka sayısının 7’ye yükseldiği ifade edildi. Dünya genelinde ise 80 binden fazla kişinin söz konusu virüse yakalandığı belirtiliyor. 2 bin 900’den fazla kişi ise hayatını kaybetti.