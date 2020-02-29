Kıbrıs

Taçoy, Ankara’da Fuat Oktay ile görüştü

29 Şubat 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi taşımak amacıyla kurulması planlanan hat ile ilgili çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği konularının görüşüldüğü kabulde, Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi taşımak amacıyla kurulması planlanan hatta ilişkin çalışmalar da ele alındı.

Kabulde, hattın kurulmasının KKTC’deki elektrik enerjisi maliyetinin düşürülmesini sağlayacağı ve firmaların rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Kabulde, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da hazır bulundu.

KAYNAK:BRT




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