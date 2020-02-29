ABD’de Koronavirüs sebebiyle ilk ölüm vakası doğrulandı

ABD’li sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde bir kişinin Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD’nin Kuzey Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerinde görülen Koronavirüs salgınında, ülkedeki ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, Koronavirüs sebebiyle gerçekleşen ilk ölüm, Washington eyaletinde gerçekleşti. Yetkililer, bu ölümün ABD topraklarında Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olduğunu, daha önce Çin’in Vuhan kentinde bir Amerikalı’nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Trump: Daha fazla Koronavirüs vakası görülmesi olası

ABD Başkanı Donald Trump, ölüm vakasının doğrulanmasının ardından Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. Trump’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Tedavi gören 22 hastamız var. Hayatını kaybeden kişi 50’li yaşlarının sonunda bir kadındı.

“ABD’de daha fazla Koronavirüs vakası görülmesi olası.”

Pence’ten İtalya ve Güney Kore’ye seyahat uyarısı

Trump’ın ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence şu ifadeleri kullandı:

“İran’dan gelenlere uygulanan seyahat yasağı dışında son 14 günde İran’ı ziyaret etmiş hiçbir yabancı ülke vatandaşı ABD’ye alınmayacak.

“Amerikalılar’ı Koronavirüs’ten en fazla etkilenen İtalya ve Güney Kore’ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyoruz.”