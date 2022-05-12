Toplam 7645 test yapıldı, 40 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylatığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlandı.

Bakanlığın paylaştığı veriler

18 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi’ndendir.

12 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7645

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.875.710

Toplam Vaka Sayısı: 94.271

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.537

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 499

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8

Karantinadaki Vaka Sayısı : 491

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 199