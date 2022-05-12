Trafik dikkatsizliğe gelmiyor

Vatan Yardım dikkatsizliği sonucu Mansur Bozduğan yönetimindeki SD 422 plakalı araç ile çarptı. Olay sonucu yaralanan iki kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

12.05.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Aslanköy – Paşaköy Anayolu üzerinde, Vatan YARDIM (E-26), yönetimindeki EU 718 plakalı araç ile Paşaköy istikametinden Aslanköy istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mansur BOZDUĞAN (E-26) yönetimindeki SD 422 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SD 422 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Serhan BİLMEZ kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.