Taeryon müsabakaları yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Kungfu Wushu Federasyonu tarafından organize edilen Serbest müsabakaları Taeryon 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi.

Dünya Şampiyonası’na hazırlanan 2022 yılı lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde kıyasıya yarıştılar

Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalarda , antrenörler sporcuları yarışacakları disiplinler için belirleme çalışmalarına başladılar.

Müsabakaları Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu ve federasyon hakemleri yönettiler

BAYANLAR MÜSABAKA

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Şebnem Eryiğit 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Nisa Gukaeva 3.Tuba Şenel

3.Kategori: 1.Spellane Gankama 2.Fatma Hatun Şanverdi 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Sara Acar 2.Defne Karam 3.Sinem Güçlü

5.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Aysel Ertepınar 3.Rich Travestie

6.Kategori: 1.Berinay Babacan 2.Defne Okçu

7.Kategori: 1.Kamilla Bandaliyeva 2.Enise Püsküllü

8.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Yemaliye Yamak

9.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Nur Deniz Duran

ERKEKLER MÜSABAKA

1.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2.Maxim Sopyluk 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Demir Çelik 3.Sinan Kara

3.Kategori: 1.Kaya çelik 2.Sam Norozi 3.Mahmut Colayır

4.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Barış Erfinike 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Mehmet Çullama 3.Erdem Güçlü

6.Kategori: 1.Ege Salih Babacan 2.Muhammed Berat Kılıç

7.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş 2.Stefan Peguy Souagnon

8.Kategori: 1.Emre Acar 2.Nazım Efe Hamurcu