Derya: Senden korkan senin gibi olsun!

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağır şekilde eleştirdi.
Derya’nın paylaşımı:
HALK DÜŞMANI TATAR, SENDEN KORKAN SENİN GİBİ OLSUN
Aldığı talimatlarla Kıbrıs Türk demokrasisini mandıraya çeviren Ersin Tatar, eylem yapan hayvancıları tutuklatmaya kalkıyor! Bugüne dek birçok vatandaşı ve gazeteciyi sosyal medya paylaşımlarından dolayı şikayet etmişti. Bugün de TDP Başkanı Mine Atli arkadaşımızı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla polise şikayet etti. Eylem veya ifade özgürlüğünden haberi olmadığı için bulunduğu mevkiyi kendi halkına karşı kullanmaya kalkan biri haline gelmiş. Bunun adı HALK DÜŞMANLIĞIDIR! Bütün memleket bu şuursuzca hareketlerden bıktı usandı! Ne yapacaksın sayın Tatar? Bütün halkı seni eleştiriyorlar diye tek tek polise mi vereceksin? Hade buyur ver! Senden korkan senin gibi olsun!